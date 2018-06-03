وجاء التحذير بعد ساعة من نهاية اجتماع بين وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، حول تعهد بكين بتقليل فائضها التجاري.

وأورد روس في افتتاح الاجتماع أن الجانبين ناقشا صادرات أميركية محددة قد تشتريها الصين، لكن لم يكشف أي من الجانبين عن تفاصيل المحادثات.

وكان البيت الأبيض جدد، الثلاثاء الماضي، التهديد برفع التعريفات الجمركية على سلع صينية ذات التقنية العالية تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار ردا على شكاوى أميركية تقول إن بكين تسرق أو تضغط على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا.

وأوضحت الصين في بيان اليوم الأحد "الجانبان حققا تقدما إيجابيا وملموسا. لكن العملية يجب أن تستند إلى عدم خوض الجانبين حربا تجارية".

وورد في البيان، الذي نقلته وكالة الانباء الصينية الرسمية (شينخوا) "اذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات تجارية، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية، فاإن كل الإنجازات الاقتصادية والتجارية التي يتفاوض عليها الطرفان لن تدخل حيز التنفيذ".

ويضغط ترامب على بكين لتضييق فائضها التجاري مع الولايات المتحدة، الذي وصل إلى رقم قياسي بلغ 375.2 مليار دولار العام الماضي.