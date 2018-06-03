وذكر البيان أن القرار يرفع جزئيا القيود التي فرضت بعد أن قدم مسؤولون مصريون نتائج اختبارات طلبتها موسكو من بعض المزارع التي كانت روسيا تتلقى شحنات منها.



وحسب رويترز، جاء في البيان، أن السلطات الروسية "تأكدت... من سلامة إجراءات زراعة وتصدير البطاطس المصرية وجودتها واستيفائها لشروط ومواصفات الصحة والصحة النباتية الروسية الدولية".



ورفضت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، شحنة قمح روسي بسبب وجود مستويات زائدة من فطر الإرجوت فيها الأسبوع الماضي. والإرجوت فطر شائع في شحنات الحبوب.



والشحنة المرفوضة هي الرابعة التي يتم إيقافها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وإن كانت الأولى التي تحتجز بسبب الإرجوت.



ويصل حجم الشحنات إلى نحو 250 ألف طن من الحبوب قد يكون على الهيئة العامة للسلع التموينية الآن طرق أبواب أسواق العالم لشرائها.



وعلقت روسيا واردات الفاكهة والخضر من مصر في عام 2016 بعد أن رفض مفتشو الحجر الزراعي في مصر شحنة قمح روسي حجمها 60 ألف طن بسبب مشاكل تتعلق بسياسة مصر فيما يتعلق بالإرجوت.