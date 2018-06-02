وقالت فريلاند في بيان إن "هذه الرسوم الأحادية المفروضة تحت ذريعة خاطئة لحماية الامن القومي الأميركي تتعارض مع الالتزامات التجارية الدولية للولايات المتحدة وقواعد منظمة التجارة العالمية".

وستنسق كندا في الشكوى التي تقدمت بها لمنظمة التجارة العالمية مع الاتحاد الأوروبي الذي تقدم بدوره بشكوى لدى المنظمة.

وطالبت كندا بمراجعة الإجراءات الأميركية بموجب الفصل عشرين من آلية حل النزاعات في معاهدة التبادل التجاري الحر في أميركا الشمالية "نافتا".

والخميس فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب وعشرة في المئة على واردات الالمنيوم من كندا.

وردت اوتاوا على الرسوم الاميركية بفرض رسوم على منتجات أميركية بقيمة 16,6 مليار دولار كندي (12,8 مليار دولار أميركي.