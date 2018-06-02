والذهب سريع التأثر بالزيادات في أسعار الفائدة التي تزيد من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا، كما أنها تعزز الدولار المسعر به.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1293.46 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن كان تخطى مستوى 1300 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الأميركية للذهب تسليم أغسطس آب 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1299.3 دولار للأوقية.

وتنهي أسعار الذهب للمعاملات الفورية الأسبوع منخفضة حوالي 0.4 بالمئة.

وصعد الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد أن أظهر أحدث تقرير شهري بشأن الوظائف في الولايات المتحدة أن أكبر اقتصاد في العالم أوجد 223 ألف وظيفة الشهر الماضي وهو ما يزيد كثيرا عن متوسط التوقعات البالغ 188 ألف وظيفة.

وارتفعت الأجور بوتيرة قوية وهو ما يعزز التوقعات بأن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة هذا الشهر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 16.41 دولار للأوقية، لكنه ينهي الأسبوع على خسارة قدرها 0.4 بالمئة.

وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 903.90 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في 100 يوم عند 1005.40 دولار. وينهي الأسبوع على زيادة قدرها 0.4 بالمئة.

وصعد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1000.75 دولار للأوقية، منهيا الأسبوع على مكاسب قدرها 2 بالمئة.