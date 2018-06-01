وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من العام الحالي، سجل توفير 116 ألف وظيفة، منها 77 ألف في المدن و39 ألفا بالأرياف.

وقال الصحفي والناشط إبراهيم بنادي لـ"سكاي نيوز عربية" إن هذا الانخفاض يعود إلى المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تم اعتمادها مؤخرا وإطلاق الحكومة لعدد من المشاريع والبرامج التنفيذية التي تهدف إلى خلق فرص العمل لنحو مليون مواطن مغربي.

معدل البطالة شهد بحسب نفس التقرير انخفاضا مهما بفئة البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44، بينما سجل ارتفاعا في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة.

ويقول الباحث في الشؤون الاقتصادية، نجيب صوامعي، إن النموذج الاقتصادي المغربي يحتاج مزيدا من الجهود وتنويع الشراكات من أجل تحقيق الأهداف، مضيفا لـ"سكاي نيوز عربية" أن البطالة بالمغرب بدأت تشهد بعض الانخفاض بسبب مرونة السوق المغربية والإصلاحات الأخيرة التي شهدتها عدد من القطاعات.

وأشارت مصادر رسمية إلى أن قطاع الخدمات بالمغرب تمكن من توفير نحو 50 ألف وظيفة، أما قطاع الزراعة والغابات والصيد البحري فقد شهد تشغيل نحو 43 ألف شخص، و32 ألف وظيفة بقطاع البناء والإنشاءات.

وكانت الحكومة المغربية قد أطلقت خطة تنفيذية لخلق نحو مليون و200 ألف وظيفة بحدود العام 2021.