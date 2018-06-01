وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة في التعاملات المبكرة وزاد المؤشر داكس الألماني بنسبة مماثلة، في حين ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة.

وقفز المؤشر الرئيسي للأسهم الإيطالية 2.3 بالمئة متصدرا قائمة المؤشرات الرئيسية الأفضل أداء في أوروبا، حيث ارتفع مؤشر القطاع المصرفي 3.6 بالمئة.

كانت الضبابية السياسية في الآونة الأخيرة أضرت بالأسهم الإيطالية وقادت المؤشر الرئيسي للهبوط بأكثر من 9 بالمئة في مايو، وهو أسوأ شهر منذ يونيو 2016.

وقفز سهم دويتشه بنك 1.8 بالمئة بعد هبوط بأكثر من 7 بالمئة في الجلسة السابقة.