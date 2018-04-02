وقالت الوزارة إن الزيادة في الرسوم الجمركية تبلغ 25 في المئة.

وتتضمن قائمة المنتجات المعنية بالزيادة لحوم الخنازير المجمدة بالإضافة إلى النبيذ وفواكه معينة والمكسرات.

وسيبدأ سريان قائمة الرسوم الجديدة ابتداء من الاثنين وهي تعادل قائمة بالرسوم المحتملة التي نشرتها الصين في 23 مارس.

وبلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في فبراير الماضي 20.9 مليار دولار.

وكانت إدارة ترامب وافقت في وقت سابق على زيادة الرسوم الجمركية على "الغسالات" الصينية ووحدات الطاقة الشمسية وبعض السلع الأخرى، ما دفع بكين لاتهام واشنطن بتعطيل قوانين التجارة العالمية من خلال اتخاذ إجراء بموجب القانون الأميركي، بدلا من العمل عبر قواعد منظمة التجارة العالمية.