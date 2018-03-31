وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد منحت الاتحاد الأوروبي إعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم، لكن حتى الأول من مايو فقط.

وانتقد العديد من القادة الأوروبيين ضيق الوقت المتاح لإجراء محادثات بهذا الشأن.

وقال الوزير الألماني إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يريدان العمل معا، لمواجهة الزيادة في الإنتاج بسوق الفولاذ العالمية التي نشأت في الصين.

ونقلت مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن ألتماير قوله إنهم يبحثون عن رأي مشترك حول كيفية مكافحة أسعار الإغراق. وأضاف "نريد إيجاد حلول متوافقة مع قواعد التجارة الدولية".