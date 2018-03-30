وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت مرتفعة 74 سنتا، أو1.06 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 70.27 دولار للبرميل.



وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 56 سنتا، أو 0.87 بالمئة، إلى 64.94 دولار للبرميل.



وصعدت أسعار النفط حوالي 4 بالمئة منذ يناير، متجهة نحو تسجيل أطول سلسلة من المكاسب الفصلية منذ أواخر 2010.



وقال فيليب ستريبل كبير محللي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز في شيكاجو "سوق الأسهم تصعد وذلك يعطي دعما للنفط". وقفزت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية في جلسة اليوم.



واستقر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم وهو ما يعطي أيضا دعما لأسعار النفط.



ويساعد التزام قوي بتخفيضات الإمدادات من جانب أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا في دعم سوق النفط.



وقالت مصادر بأوبك إن المنظمة وحلفاءها من المرجح أن يواصلوا التقيد باتفاقهم للتخفيضات الإنتاجية حتى نهاية 2018.



لكن تنامي الإمدادات في الولايات المتحدة يضع ضغوطا على الأسعار. وارتفعت مخزونات الخام الأميركية 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي بينما سجل الإنتاج مستوى قياسيا مرتفعا عند 10.43 مليون برميل يوميا.



