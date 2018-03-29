وصوت 50 نائبا بالموافقة على مشروع الميزانية، بينما عارضه نائبان وامتنع 11 نائبا عن التصويت، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتتعرض حكومة لبنان، إحدى أكثر الحكومات المدينة في العالم، لضغوط لإظهار أنها مستعدة لتنفيذ إصلاحات في المالية العامة قبل مؤتمر للمانحين الدوليين في أبريل المقبل.

وفي العام الماضي، أصدر لبنان أول ميزانية منذ 2005، بعد سنوات من المشاحنات بين الأحزاب المتنافسة تسببت في شلل سياسي في البلاد.