وأشار إسماعيل أيضا إلى أن حجم الاستثمارات في خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018-2019 يبلغ 942 مليار جنيه (53.49 مليار دولار)، بزيادة 46 بالمئة عن السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران المقبل.

وسعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 16 جنيها، بينما تباع العملة في البنوك العاملة في مصر حاليا بين 17.64 و17.68جنيه. ويبلغ سعر خام القياس العالمي برنت 65.60 دولار للبرميل في الأسواق اليوم.

وتستهدف مصر الوصول بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5 بالمئة في السنة المالية المقبلة، وخفض العجز إلى ما بين 8.5 و8.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.