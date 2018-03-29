أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، تراجع الاحتياطيات الدولية والسيولة النقدية الأجنبية لمصرف قطر المركزي، خلال شهر فبراير الماضي.
وانخفضت الاحتياطيات والسيولة، وهي مؤشر لقدرة البنك المركزي على دعم العملة المحلية الريال، إلى 37.6 مليار دولار الشهر الماضي من 37.7 مليار دولار في يناير.
وأظهرت بيانات رسمية في نوفمبر أن الاحتياطيات والسيولة انخفضا إلى 35.6 مليار دولار في سبتمبر من 39 مليار دولار في أغسطس الماضي، أي بمقدار 4 مليارات في الشهر تقريبا.
وقاطعت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، قطر بسبب دعهما للإرهاب وتمويل جماعات متشددة في أكثر من دولة في المنطقة، إلى جانب استضافتها كيانات وشخصيات إرهابية.