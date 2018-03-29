وانخفضت الاحتياطيات والسيولة، وهي مؤشر لقدرة البنك المركزي على دعم العملة المحلية الريال، إلى 37.6 مليار دولار الشهر الماضي من 37.7 مليار دولار في يناير.



وأظهرت بيانات رسمية في نوفمبر أن الاحتياطيات والسيولة انخفضا إلى 35.6 مليار دولار في سبتمبر من 39 مليار دولار في أغسطس الماضي، أي بمقدار 4 مليارات في الشهر تقريبا.

وقاطعت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، قطر بسبب دعهما للإرهاب وتمويل جماعات متشددة في أكثر من دولة في المنطقة، إلى جانب استضافتها كيانات وشخصيات إرهابية.