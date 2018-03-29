وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لشهر يونيو حزيران 70 سنتا في التسوية إلى 68.76 دولار للبرميل بينما نزل عقد أقرب استحقاق 58 سنتا، أو 0.8 بالمئة، في التسوية إلى 69.53 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في مايو أيار 87 سنتا إلى 64.38 دولار للبرميل بخسارة بلغت 1.3 بالمئة.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية مع ارتفاع صافي واردات البلاد بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

كما ذكرت الإدارة أن المخزونات في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.8 مليون برميل.

وارتفع أيضا إنتاج الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 10.433 مليون برميل يوميا.

وارتفع الإنتاج بنحو 25 بالمئة في العامين الأخيرين متجاوزا العشرة ملايين برميل يوميا، وهو مستوى أعلى من إمدادات السعودية ويقترب من المستوى في روسيا أكبر منتج في العالم والتي تضخ نحو 11 مليون برميل يوميا.