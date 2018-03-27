وقالت صحيفة "الرأي" الأردنية، الثلاثاء، إن المومني بين في مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء للحديث حول أهم القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته أنه وبموجب النظام الجديد سيتم طرد من يحصل على تقييم ضعيف لمدة عامين.

وأشار إلى أنه جرى توزيع نسب تقييم الموظف على النحو التالي 10في المئة ممتاز و40 في المئة جيد جدا ،40 في المئة جيد ،8 في المئة مقبول ،و2 في المئة ضعيف .

وأضافت الصحيفة أن مجلس الوزراء قرر في جلسته، إنشاء وحدة خاصة لاستقطاب الطلبة الوافدين للجامعات الأردنية، تتبع لوزارة التعليم العالي، يتم إسنادها ومساعدتها للقيام بدورها من قبل هيئة الاستثمار وهيئة تنشيط السياحة لعقد اللقاءات الترويجية لإثراء التنوع في الجسم الطلابي في الجامعات.

وأوضحت أنه سيتم تخصيص جزء من الدعم الحكومي للجامعات لرفد وحدة الاستقطاب في وزارة التعليم العالي.