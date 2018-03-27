وانضمت الولايات المتحدة إلى حكومات أوروبية في التحرك ضد الكرملين بعد هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس روسي سابق في بريطانيا.

وارتفع الذهب، الذي يحظى بإقبال كمخزن للقيمة في أوقات الضبابية السياسية والمالية، إلى أعلى مستوى منذ 16 فبراير شباط عند 1355.97 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 1733 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1354.62 دولار للأوقية (الأونصة) بينما زاد المعدن الأصفر في تسوية العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان 5.10 دولار، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 1355 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 16.68 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 950.90 دولار للأوقية في حين نزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 971.90 دولارا للأوقية.