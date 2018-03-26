وسجلت الأسعار انخفاضا في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1346.01 للأوقية (الأونصة ) عند الساعة 08:36 (ت غ)، وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار الذهب إلى 1350.76 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ 19 فبراير.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل 0.3 بالمئة، إلى 1346.3 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 16.55 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 949.80 دولار للأوقية.

ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 976 دولارا للأوقية.