وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، والممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، قالا في الخطاب إن علي الصين أن تشتري المزيد من أشباه الموصلات الأميركية وأن تسمح بحضور أكبر للشركات الأميركية في القطاع المالي الصيني.

وفي الأيام القليلة الماضية، تعاظمت المخاوف من حرب تجارية بعد أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، عن خطط لفرض رسوم جمركية على سلع صينية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار.

وفي رد تحذيري على رسوم جمركية أميركية منفصلة على الصلب والألومنيوم، كشفت الصين عن خطط لفرض رسوم جمركية إضافية على واردات من الولايات المتحدة تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار.

وأبلغ ليو، أحد نواب رئيس الوزراء الصيني، الذين عُينوا في الآونة الأخيرة، منوتشين في مكالمة هاتفية، السبت، أن الولايات المتحدة غير ملتزمة بالقواعد التجارية في تحقيقها بشأن حقوق الملكية الفكرية، وأن الصين ستدافع عن مصالحها.

وكان مسؤولون أميركيون قالوا إن تحقيقا استمر 8 أشهر بموجب قانون التجارة الأميركي الصادر في 1974 قد خلص إلى أن الصين منخرطة في ممارسات تجارية غير عادلة عبر إجبار المستثمرين الأميركيين على نقل تقنيات مهمة إلى الشركات الصينية.