وفي آسيا استهلت عقود شنغهاي الآجلة للنفط الخام تعاملاتها بقوة من حيث الحجم مع شراء المستثمرين وتجار السلع الأولية في أحدث أداة مالية عالمية لتداول النفط.

لكن شبح حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين يلقي بظلاله على الأسواق مما عصف بالأسهم الآسيوية.

وتأتي التراجعات بعد أن وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي مذكرة قد تفرض رسوما على واردات من الصين تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار، أثر ذلك سلبا على عقود النفط الخام الآجلة أيضا.

وفي الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش تراجعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 65.59 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 70.23 دولار للبرميل بانخفاض 22 سنتا، أو 0.3 بالمئة.

وقفزت عقود شنغهاي إلى 447.1 يوان (70.88 دولار) للبرميل بعد فترة وجيزة من تدشينها، ثم تراجعت لتغلق عند 429.9 يوان (68.15 دولار) في الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش.

وتعرض الخام لضغوط أيضا من ارتفاع عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 3 سنوات، عند 804، مما ينبئ بمزيد من الزيادة في الإنتاج، الذي قفز بالفعل بمقدار الربع منذ منتصف 2016 إلى 10.4 مليون برميل يوميا.