وأورد بيان من رئاسة الجمهورية، أن الوزيرة كانت تتحدث في اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل.

ونما الناتج المحلي الإجمالي قليلا من 5.2 في المئة في الربع الأول الذي بلغ فيه معدل البطالة 11.9 في المئة.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو . ويمتد الربع الثاني من الأول من سبتمبر حتى 31 ديسمبر.

وتجري مصر إصلاحات اقتصادية مرتبطة باتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي وقعته في نوفمبر 2016.



