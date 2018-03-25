وفي حديثه لقادة أعمال دوليين بمنتدى اقتصادى، ناشد نائب رئيس الوزراء، هان تشنغ، الأحد، بالتعاون من أجل جعل العولمة الاقتصادية "مفيدة للجميع".

وأضاف: "الحرب التجارية لن تخدم مصالح أحد. لن تؤدي إلا لعواقب وخيمة وتأثيرات سلبية".

ولم يذكر هان ترامب بالاسم، لكن مسؤولين صينيين آخرين قالوا إن بكين مستعدة للدفاع عن مصالحها بعد أن وافق ترامب على فرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع صينية، في نزاع بشأن سياستها التكنولوجية.

وأصدرت الصين قائمة ببضائع أميركية، قالت إنها قد تخضع لمزيد من الجمارك.