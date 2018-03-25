أبو ظبي - سكاي نيوز عربية فقد السويسري روجيه فيدرر المصنف أول صدارة التصنيف العالمي بعدما فقد لقبه بطلا لدورة ميامي الأميركية الدولية في كرة المضرب، ثاني دورات الماسترز للألف نقطة، بخسارته أمام الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس الصاعد من التصفيات 6-3 و3-6 و6-7 (4-7) السبت في الدور الثاني.
وسيتنازل فيدرر عن الصدارة للإسباني رافايل نادال الغائب عن الدورة التي خسر مباراتها النهائية الموسم الماضي أمام السويسري، بسبب الإصابة، علما بأنه كان انتزعها منه منتصف فبراير الماضي ببلوغه نصف نهائي دورة روتردام الهولندية وبات أكبر لاعب في التاريخ يتصدر التصنيف العالمي.