أبو ظبي - سكاي نيوز عربية فقد السويسري روجيه فيدرر المصنف أول صدارة التصنيف العالمي بعدما فقد لقبه بطلا لدورة ميامي الأميركية الدولية في كرة المضرب، ثاني دورات الماسترز للألف نقطة، بخسارته أمام الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس الصاعد من التصفيات 6-3 و3-6 و6-7 (4-7) السبت في الدور الثاني.