وقال زعماء الاتحاد الأوروبي إنهم يحتفظون بالحق في الرد "بطريقة متكافئة" لحماية مصالح الاتحاد، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال ترامب، الخميس، إنه سيعلق الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية.

وجرى تعليق الرسوم حتى أول مايو بينما تستمر المناقشات.

وفي بيان مشترك، قال زعماء دول الاتحاد الأوروبي المجتمعون في قمة دورية في بروكسل، إن الإجراءات التي فرضها ترامب "لا يمكن تبريرها بدواعي الأمن القومي، وهو الأساس الذي استندت إليه واشنطن".

وقال البيان: "يأسف المجلس الأوروبي لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم استيراد على الصلب والألومنيوم. إن حماية تشمل قطاعا بكامله في الولايات المتحدة هي علاج غير مناسب للمشاكل الحقيقية لفائض الطاقة الإنتاجية".

وأضاف: "يؤيد المجلس الأوروبي بقوة الخطوات التي اتخذتها المفوضية (الأوروبية) لضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل والاحتفاظ بحقوقه، وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، في الرد على الإجراءات الأميركية بطريقة مناسبة ومتكافئة".

وقالت المفوضة التجارية الأوروبية سيسيليا مالستروم، التي تتفاوض بالنيابة عن دول الاتحاد الثماني والعشرين، إن "الأوروبيين لا يريدون أن يعاقبوا عن أفعال أثارتها إلى حد كبير اتهامات بإغراق صيني للسوق، وإنه يجب على واشنطن وبروكسل أن تتعاونا".

وأضافت قائلة على تويتر: "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يجب أن يعالجا سويا مثل هذه القضايا. نتطلع الآن إلى حوار مع الولايات المتحدة حول قضايا التجارة ذات الاهتمام المشترك، مثل فائض طاقة إنتاج الصلب"، معتبرة أنه لا يجب على هذه المناقشات بين الحلفاء والشركاء أن تخضع لمواعيد نهائية مصطنعة".