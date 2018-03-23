وأضافت السفارة قائلة في بيان "إذا بادرت الولايات المتحدة إلى حرب تجارية، فإن الصين ستقاتل إلى النهاية للدفاع عن مصالحها المشروعة باستخدام كل الإجراءات الضرورية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال الخميس إنه بصدد فرض رسوما جمركية بنحو 60 مليار دولار على الواردات الصينية، ردا على سرقات بكين لحقوق الملكية الفكرية الأميركية.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي: "لدي مشكلة مع الصين بالرغم من مساعدتها لنا في ملف كوريا الشمالية (...) هناك سرقة صينية للممتلكات الفكرية وهذا ما يكلفنا مئات المليارات من الدولارات."