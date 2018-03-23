وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 724.42 نقطة، أو 2.93 بالمئة، إلى 23957.89 نقطة، بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 68.24 نقطة، أو 2.52 بالمئة، ليغلق عند 26437.69 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 178.61 نقطة، أو 2.43 بالمئة، إلى 7166.68 نقطة.