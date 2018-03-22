وقال ترامب، في مؤتمر صحفي: "لدي مشكلة مع الصين بالرغم من مساعدتها لنا في ملف كوريا الشمالية (...) هناك سرقة صينية للممتلكات الفكرية وهذا ما يكلفنا مئات المليارات من الدولارات".

وأضاف الرئيس الأميركي: "الصين وضعت عراقيل كبيرة أمام وارداتنا إليها وهذا غير عادل (...) ثمة أموال كبيرة دفعناها للصين منذ تاريخ إنشاء منظمة التجارة العالمية".

وتابع ترامب: "طلبت من الصين أن تخفض الفائض التجاري على الفور بمقدار 100 مليار دولار".

من جانبه، أوضح المستشار الاقتصادي البارز في البيت الأبيض، إيفريت إينشنستات، أن الرسوم الجديدة على الواردات ستستهدف قطاعات صناعية "سعت فيها الصين إلى الحصول على ميزة من خلال الاستحواذ غير المنصف أو نقل التكنولوجيا بالقوة من الشركات الأميركية".