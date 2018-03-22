وقالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية، الخميس، إن قرار الحظر ينطبق على الطيور القادمة من سويسرا وأيرلندا والمملكة المتحدة، ومن دول جنوب شرق آسيا.

وشددت الهيئة على ضرورة إخضاع جميع الشحنات الواردة من تلك الدول حسب نوعها، للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية التابعة لها.

وأوضحت أن الشحنات ستخضع أيضا لشروط وضوابط إجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، إضافة إلى الإجراءات المنصوص عليها في لائحة الحجر البيطري في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت الهيئة إنه سيتم رفض الإرساليات المصابة بأي من الأمراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات في مختبراتها، مشيرة إلى أن المستورد سيكلف بإعادة الطيور أو الحيوانات المصابة إلى الجهة التي جاءت منها، على نفقته الخاصة.