وصرح المتحدث راج شاه "غدا سيعلن الرئيس عن الإجراءات التي قرر اتخاذها بناء على البند 301 من قانون التجارة حول جهود تقودها الدولة الصينية (...) لسرقة التكنولوجيا الأميركية والملكية الفكرية".



وينوي الرئيس الأميركي الذي يريد محاربة العجز التجاري الذي يدمر في رأيه الوظائف والشركات الأميركية، فرض رسوم جمركية على بكين.



وكان ترامب فرض نهاية يناير رسوما حمائية على الألواح الشمسية المستوردة من الصين.



وفي 2017 ارتفعت واردات السلع الصينية إلى الولايات المتحدة إلى 505 مليار دولار والعجز التجاري إلى 375 مليار دولار.



وستطال الرسوم المزمع فرضها خصوصا قطاعي التكنولوجيا والاتصالات.



وحذرت الصين الخميس من أن الجميع سيتضررون في حال أطلق ترامب حربا تجارية، ملوحة باحتمال اتخاذ إجراءات مضادة.



وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده ستعتمد "بالتأكيد ردا مناسبا وضروريا" إذا ما فرضت الولايات المتحدة إجراءات تجارية ضدها.