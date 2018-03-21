ونقلت "فرانس برس" عن المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين والمعروف أيضاء بـ"حكماء الاقتصاد" أن "تصعيدا للنزاع التجاري سيلحق الضرر بسلسلة القيم التجارية، وسيهدد في المدى المتوسط نظام التجارة العالمي القائم على قوانين".

وشدد خبراء الاقتصاد في تقرير روتيني على مخاطر أخرى ومنها خروج بريطاني غير منظم من الاتحاد الأوروبي، ونتائج الانتخابات الإيطالية، التي شهدت صعود الشعبويين و"المخاطر الجيوسياسية" لحروب ونزاعات وأزمة مالية تتسبب في تباطؤ مفاجئ للاقتصاد الصيني.

لكنهم أكدوا على "أهمية عمل التجارة العالمية بدون عوائق من أجل مواصلة التقدم العالمي".

وقال الخبراء إن التهديد من جانب واشنطن للتجارة كان أكبر عامل في توصلهم إلى أن "المخاطر على التنمية الاقتصادية ازدادت مؤخرا".

وكان ترامب قد أمر بفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على الألومنيوم.