وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن القانون الجديد نص على أن يتولى مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار مسؤولية إدارة مجلس أبوظبي للاستثمار.

وبهذا الصدد، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار "إن إعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار من خلال ضمه إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار يأتي تماشياً مع جهود حكومة أبوظبي لتسريع وتيرة التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف أن "من شأن إعادة التنظيم خلق شركة استثمارية تتمتع بنطاق استثماري وجغرافي متنوع وواسع، وكفاءات بشرية متميزة، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز قدرة الدولة على التنافس التجاري والاستثماري على الصعيد الدولي".

بينما قال الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ونائب مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار: "يتمتع مجلس أبوظبي للاستثمار بسجل حافل من النجاحات في مجال الاستثمار وتحقيق العوائد المالية والمساهمة في عملية التنوع الاقتصادي لإمارة أبوظبي".

وتابع "كما تتميز شركة مبادلة للاستثمار باستثمارات متنوعة في قطاعات متعددة منتشرة حول العالم، وإن من شأن ضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار دعم جهود أبوظبي الرامية إلى خلق شركات استثمارية كبيرة يمكنها التنافس عالمياً".

وبحسب "وام"، ستستمر الإدارة العليا في مجلس أبوظبي للاستثمار بإدارة المجلس، كما سيستمر عيسى محمد السويدي بإدارة مجلس أبوظبي للاستثمار كرئيس تنفيذي للمجلس يتبع إلى خلدون خليفة المبارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة.