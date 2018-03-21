وبموجب الاتفاقيتين حصلت المؤسسة الصينية على نسبة 10 في المئة من امتياز "أم الشيف ونصر" و 10 في المئة من امتياز "زاكوم السفلي" البحريين في أبوظبي.

وقدمت مؤسسة البترول الوطنية الصينية، من خلال شركة "بترو تشاينا" التابعة لها، 2.1 مليار درهم "575 مليون دولار أميركي" رسم مشاركة في امتياز "أم الشيف ونصر" و2.2 مليار درهم "600 مليون دولار أميركي" رسم مشاركة في امتياز "زاكوم السفلي" اللذين ستتولى إدارتهما "أدنوك البحرية"، إحدى شركات مجموعة أدنوك.

وقَع الاتفاقيتين الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، ووانج يلين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الوطنية الصينية.

وتعد مؤسسة البترول الوطنية الصينية أكبر منتجي ومزودي النفط والغاز في الصين، حيث تنتج من خلال "بترو تشاينا" 52 في المئة من النفط الخام و71 في المئة من الغاز الطبيعي.

ويمثل امتيازا "أم الشيف ونصر" و"زاكوم السفلي" جزءاً من الامتياز البحري الذي كانت تديره سابقاً شركة "أدما العاملة"، الذي قامت أدنوك بتقسيمه إلى 3 مناطق امتياز منفصلة بهدف زيادة العائد الاقتصادي وتنويع وتوسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية وتعزيز تبادل الخبرات الفنية ووصول منتجاتها إلى أسواق جديدة.

ويمتاز مكمن "أم الشيف" للغاز البحري بغطاء غازي ضخم يعد من الأكبر على مستوى المنطقة، ويعتبر غنياً بالمكثفات، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لامتياز "أم الشيف ونصر" 460 ألف برميل يومياً، وتخطط أدنوك لإنتاج 500 مليون قدم مكعبة يومياً من الغطاء الغازي في "أم الشيف" للمساهمة في تلبية الطلب المحلي المتنامي على الطاقة، كما تعتزم تكرير المكثفات للحصول على منتجات عالية القيمة تستخدم في مجال البتروكيماويات.

ووقعت "أدنوك" مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية في نوفمبر الماضي، اتفاقية إطارية تشمل مجالات متعددة للتعاون بما فيها فرص تطوير حقول بحرية ومشاريع الغاز الحامض.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وتحتل دولة الإمارات المرتبة العاشرة بين الموردين وتركز الصين على زيادة قدرتها المحلية في مجال التكرير ورفع مخزونها الاستراتيجي وضمان إمداداتها من النفط الخام، حيث من المتوقع أن يصل استهلاكها إلى 12 مليون برميل يومياً عام 2020.