وساهم اجتماع مجلس الاحتياطي الذي بدأ الثلاثاء في تراجع الذهب أربعة بالمئة منذ أن سجل أعلى مستوى في عام ونصف العام في يناير.



ويؤثر ارتفاع الفائدة الأميركية سلبيا على الذهب لأنه يرفع عوائد السندات ويقوض جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. كما يعزز رفع الفائدة الدولار وهو ما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1310.78 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما ارتفع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية وزادت عوائد السندات الأميركية.



وهبط الذهب في العقود الأمبركية تسليم أبريل 0.5 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1311.9 دولار للأوقية.



وفي السنوات القليلة الماضية مالت أسعار الذهب إلى أن تنخفض قبل زيادات الفائدة الأميركية، ثم ترتفع بعدها.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 16.17 دولار للأوقية بعدما بلغت أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر. وعلى غرار الذهب، هبطت الفضة حوالي تسعة بالمئة من أعلى مستوى لها في أربعة أشهر الذي سجلته في يناير.



ونزل البلاتين 0.9 بالمئة إلى 944 دولارا للأوقية بعدما لامس أدنى سعر له منذ الثالث من يناير الاثنين.



وانخفض البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 982.40 دولار للأوقية بعد أنسجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى في أسبوع عند 974.95 دولار للأوقية.