وأنهت عقود خام القياسي العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.37 دولار، أو 2.07 بالمئة، لتبلغ عند التسوية67.42 دولار للبرميل بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 67.88 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر فبراير.



وصعدت عقود خام القياس الأميريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 1.34 دولار، أو 2.2 بالمئة، لتغلق عند 63.40 دولار للبرميل.



وسجل الخامان القياسيان أكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ التاسع من مارس.



ولقيت أسواق النفط دعما أيضا من هبوط في انتاج الخام في فنزويلا والذي تراجع إلى النصف منذ 2005 إلى أقل من مليوني برميل يوميا بسبب أزمة اقتصادية في البلد العضو بمنظمة أوبك.



لكن تزايد الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل يقيد مكاسب أسعار النفط. وقفز إنتاج النفط الأميركي بأكثر من 20 بالمئة منذ منتصف 2016 ليصل إلى 10.38 مليون برميل يوميا.