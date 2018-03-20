وفي مؤتمر للمانحين في بروكسل، عرض الاتحاد الأوروبي ما يزيد على 77 مليون يورو، وذلك إلى جانب تبرعات أخرى لتلبية زهاء 80 بالمئة من تكاليف إنشاء المحطة، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

ويعتمد سكان القطاع الساحلي الفقير على خزان مياه جوفية فقط لتلبية حاجاتهم من المياه،غير أن جودة هذه المياه رديئة، كما أن الغزاويين يستهلكون قرابة 4 أضعاف الكمية التي يمكن للخزان أن يوفرها سنويا.

وأوضح الفلسطينيون أن عجز المياه يؤدي إلى مشكلات صحية ويفاقم التوترات السياسية.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن تمويل المحطة جزء من جهوده الرامية إلى بناء دولة فلسطينية.