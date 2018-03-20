وتشمل الاتفاقية، التي جرى توقيعها، إطلاق وجهات عمرانية محلية وعالمية بقيمة 30 مليار درهم.

وغرد الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "شهدت اليوم وأخي محمد بن زايد توقيع اتفاقية بين الدار العقارية وإعمار لتأسيس شراكة وإطلاق وجهات عمرانية محلية وعالمية بقيمة 30 مليار درهم".

وأضاف: "تعاون شركاتنا الوطنية هو قوة للوطن وترسيخ التعاون بينهم هو ترسيخ لمكانة الدولة وإطلاق مشاريع مشتركة بينهم تعزيز لتنافسية اقتصادنا عالميا".