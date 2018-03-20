أبو ظبي - سكاي نيوز عربية وقعت شركتا "إعمار" و"الدار" العقاريتان في الإمارات، اتفاقية شراكة، الثلاثاء، بحضور الشيخ محمد بن راشد آلمكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.
وتشمل الاتفاقية، التي جرى توقيعها، إطلاق وجهات عمرانية محلية وعالمية بقيمة 30 مليار درهم.
وغرد الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "شهدت اليوم وأخي محمد بن زايد توقيع اتفاقية بين الدار العقارية وإعمار لتأسيس شراكة وإطلاق وجهات عمرانية محلية وعالمية بقيمة 30 مليار درهم".
وأضاف: "تعاون شركاتنا الوطنية هو قوة للوطن وترسيخ التعاون بينهم هو ترسيخ لمكانة الدولة وإطلاق مشاريع مشتركة بينهم تعزيز لتنافسية اقتصادنا عالميا".