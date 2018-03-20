وحسب رويترز، تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 16 سنتا أو 0.2 بالمئة ليبلغ عند التسوية 66.05 دولار للبرميل.



ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 28 سنتا أو 0.5 بالمئة ليغلق عند 62.06 دولار للبرميل.



وانخفضت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت أكثر من 1.5 بالمئة وسط قلق المستثمرين من حرب تجارية محتملة ومع هبوط سهم فيسبوك الذي ضغط على قطاع التكنولوجيا.



وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن شركات الحفر الأميركية أضافت أربعة حفارات نفطية الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 800 حفار.



وزاد إنتاج النفط الخام الأميركي أكثر من 20 بالمئة منذ منتصف 2016 ليصل إلى 10.38 مليون برميل يوميا.



كانت الأسعار ارتفعت يوم الجمعة بعدما قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة ستطور قنبلة نووية إذا أقدمت منافستها إيران على تلك الخطوة.