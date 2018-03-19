أبو ظبي - سكاي نيوز عربية هبطت أسعار النفط الاثنين بعد أن أشارت زيادة عمليات الحفر في الولايات المتحدة إلى ارتفاع إنتاج النفط مما أثار مخاوف من عودة الفائض من المعروض النفطي.