وتهدف شركة "بلاديتيك"، التي تأسست في أوائل عام 2000، والتي زودت وزارة الدفاع وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بمعدات عالية التقنية، إلى بناء مرفق تبلغ مساحته 3500 قدم مربع (أكثر من 300 متر مربع) في ثلاثة مواقع في لندن وسوفولك وساريي.

وتكون مزارع البتكوين عبارة عن صفوف من الحواسيب المبنية لغرض محدد، تم إنشاؤها لتوليد عملات رقمية جديدة، وهي عملية تسمى "التعدين".

وتعتزم "بلاديتك" جمع 10 ملايين جنيه إسترليني يقدمها مستثمرون لبناء وتدشين المزرعة خلال مدة قد تصل إلى عامين.

وسيتم فيما بعد بيع العملات التي ستبنى داخل المزرعة، كما سيتم بيع أجهزة الكمبيوتر.

وقال جون كينجدون، مؤسس الشركة، إن المستثمرين لن يخسروا أموالهم، لأن مبيعات معدات التعدين ستؤدي إلى تحقيق ربح إجمالي، كما أنهم سيحققون أرباحا مضاعفة في حال ارتفع سعر بتكوين.