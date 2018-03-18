وذكرت بلومبيرغ أن الخطين البيانيين لمتوسط قيمة 50 يوماً و200 يوم يمكن أن يتقاطعا ليشكلا ما يسمى "Death Cross"، في إشارة واضحة إلى الانخفاض الحاد للعملة الإلكترونية.



وكشف التحليل الفني لعروض أسعار سوق "بيتكوين"، السبت، احتمالية انهيارها إلى ما دون 2.8 ألف دولار.

وخلال الأسابيع الأخيرة فقدت البتكوين أكثر من 50 في المئة من قيمتها، وبلغت أعلى قيمة لها في ديسمبر الماضي حين وصلت إلى 20 ألف دولار أميركي.

وكان دول ومنظمات عدة اتخذت خطوات ضد العملة، ومنها بنك لويدز، أكبر بنوك بريطانيا، الذي حظر على عملائه شراء العملة الافتراضية باستخدام بطاقات الائتمان التي يصدرها البنك.

كما منع موقع "فيسبوك" عرض الإعلانات الرقمية على صفحاته، ولحقه بذلك عملاق الإنترنت "غوغل.

يذكر أن العملات الافتراضية، لا تخضع لأي قواعد أو لوائح تعامل، أشهرها بيتكوين، طرحت عام 2009 معتمدة على آلية إلكترونية عبر كمبيوترات مستخدميها تسمى BlockChain وهو برنامج كمبيوتر مفتوح.

ولا يعرف من أطلق بتكوين ولا من يقف وراءها، سوى أن العملات الافتراضية كانت وسيلة المعاملات على ما يسمى "الإنترنت السوداء" Dark Web" بين عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات والدعارة والإرهابيين.