أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أفادت رويترز بهبوط الروبل الروسي إلى أدنى مستوى له في شهر، الجمعة، مع تضرر العملة الروسية من تصاعد التوترات بين موسكو والغرب على خلفية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال.
وهبطت العملة الروسية بحلول الساعة 15:15 0.6 في المائة إلى 57.78 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى منذ الرابع عشر من فبراير.
ولم يتأثر الروبل كثيرا بالانتخابات الرئاسية في روسيا المقرر إجراؤها الأحد، والتي لا يواجه فيها الرئيس فلاديمير بوتن تحديا حقيقيا.
ويخشى المستثمرون مزيدا من التدهور في علاقات روسيا مع الغرب، بعد تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا في الرابع من مارس.