وهبطت العملة الروسية بحلول الساعة 15:15 0.6 في المائة إلى 57.78 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى منذ الرابع عشر من فبراير.

ولم يتأثر الروبل كثيرا بالانتخابات الرئاسية في روسيا المقرر إجراؤها الأحد، والتي لا يواجه فيها الرئيس فلاديمير بوتن تحديا حقيقيا.

ويخشى المستثمرون مزيدا من التدهور في علاقات روسيا مع الغرب، بعد تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا في الرابع من مارس.