وأوضح البيان أن إيني "عازمة على الوفاء بالتزاماتها" بموجب عقودها المبرمة مع قبرص للتنقيب الاستكشافي في 6 مناطق قبالة قبرص، حيث رخص لها بالقيام بذلك.

ويأتي التأكيد بعد أن التقى وزير خارجية قبرص، نيكوس كريستودوليديس، الخميس، بنائب الرئيس التنفيذي لشركة إيني لابو بيستيللي في روما.

واتفق الرجلان على أهمية شرق البحر المتوسط كمورد أساسي للغاز الطبيعي بالنسبة للمنطقة ولأوروبا، فضلا عن الدور المحوري المحتمل لقبرص في تلك الخطط.

والشهر الماضي، منعت سفن حربية تركية منصة نفطية من الوصول إلى منطقة جنوبي شرق قبرص حيث من المخطط أن تبدأ إيني التنقيب.

مصر وقبرص

وفي السياق، صرح المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبدالعزيز، الخميس، أن الاتفاق بين مصر والحكومة القبرصية بشأن تصدير الغاز من نيقوسيا إلى القاهرة لايزال قائما.

وأشار إلى أن هناك اتفاقا مبدئيا بين الحكومتين يتعلق باستقبال الغاز من قبرص إلى مصر، لتصديره عبر مصانع الإسالة الموجودة بمصر.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المفاوضات تسير في الإطار الطبيعي المتفق عليه بين البلدين، تمهيدا للاتفاق النهائي.