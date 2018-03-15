وبحلول الساعة السابعة واربعين دقيقة بتوقيت غرينتش استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1325.06 دولار للأوقية "الأونصة" ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم أبريل التي جرى تداولها عند 1325.20 دولار للأوقية.

وتصاعد التوتر السياسي الأربعاء بعدما قالت وزارة الخارجية الروسية إنها سترد على قرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مايطرد 23 دبلوماسيا روسيا على خلفية استهداف عميل روسي مزدوج سابق في إنجلترا بغاز أعصاب في هجوم تتهم لندن موسكو بالمسؤولية عنه.

وأثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب قلق المستثمرين أيضا الثلاثاء بعدما أقال وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي يعتبر من داعمي التجارة الحرة ليحل محله مدير المخابرات الأميركية مايكبومبيو الموالي لترامب.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 16.54 دولارللأوقية وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 960.30 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 989.30 دولار للأوقية بعدما سجل1006.30 دولار للأوقية في الجلسة السابقة وهو أعلى مستوى منذ الأول من مارس.