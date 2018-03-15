وستقوم الشركة الروسية بالتعاون مع شركة دانا إينرجي الإيرانية الخاصة بتطوير حقلي أبان وبايدار الواقعين في محافظة إيلام قرب الحدود العراقية لزيادة إنتاجهما من 36 ألف برميل يوميا حاليا إلى 48 ألف برميل يوميا.

وقال وزير النفط الإيراني بيجان نامادار زنغانه خلال حفل التوقيع على الاتفاق إن "زيادة إنتاج هذين الحقلين ستجلب لإيران نحو أربعة مليارات دولار" خلال الأعوام العشرة القادمة.

من جهته قال مدير الشركة الوطنية الإيرانية للنفط علي كاردور "إنه العقد الأول مع شركة روسية. على المستوى السياسي إن العلاقات مع روسيا في أفضل حال، إلا أنها لم تصل الى المستوى نفسه في المجال الاقتصادي".

وأضاف كاردور أن روسيا، المنتج الكبير للنفط، تملك "خبرة كبيرة" في مجال استكشاف النفط والإنتاج في الحقول.

ويتزامن هذا الاتفاق مع تهديد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بسحب بلاده من الاتفاق الدولي الموقع مع إيران بشأن ملفها النووي عام 2015.

والاتفاق النفطي هو الثاني الذي يوقع مع شركة اجنبية في قطاع الطاقة منذ توقيع الاتفاق الدولي النووي مع ايران.

ففي تموز/يوليو 2017 وقعت شركة توتال الفرنسية التي كانت على راس كونسورسيوم دولي عقدا في مجال الغاز بلغت قيمته 4،8 مليارات دولار رغم ضغوطات واشنطن.