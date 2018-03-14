وأوضحت موديز أن الهروب المتواصل للاستثمارات الأجنبية من قطر انعكس سلبا على قطاعها المصرفي وساهم في خفض التصنيف الائتماني السيادي لقطر إلى درجة

مع نظرة مستقبلية سلبية محذرة من أن استمرار الأزمة القطرية سيعرض احتياطات قطر الى المزيد من الضغوط السلبية.

وفي السياق ذاته قالت ماري ديرون المدير الإداري للمخاطر السيادية في الشرق الاوسط وآسيا أن النظرة سلبية المستقبلية لقطر ، قائمة على مجموعة من الأدلة وبعض المظاهر السلبية في الصناديق السيادية وكذلك صناع القرار وخصوصا في المجال المالي.

وأضافت ماري ديرون في مداخلة مع تلفزيون اسكاي نيوز عربية "نحن نراقب الوضع في قطر ونقيم تداعيات التطورات في الدوحة ولذلك النظرة كانت سيئة هناك."