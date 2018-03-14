وبحلول الساعة السابعة والنصف بتوقيت غرينتش استقر الذهب عند 1325.93دولار للأوقية "الأونصة".

ولامس المعدن الأصفر 1330.02 دولار للأوقية خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ السابع من مارس الجاري .

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.42 بالمئة إلى 16.61 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 968.40 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 992.95 دولار للأوقية.