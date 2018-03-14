أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قالت وكالة موديز انفستورز سيرفيس للتصنيفات الائتمانية في تقرير إن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في السعودية مستقرة مع عودة اقتصاد المملكة إلى النمو هذا العام، مدعوما بزيادة في الإنفاق العام ومحفزات أخرى.