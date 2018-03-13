وكان البرلمان أقر الميزانية التي طال انتظارها في الثالث من مارس الجاري، لكن نوابا أكراد قاطعوا جلسة التصويت احتجاجا على خفض مخصصات إقليم كردستان العراق.

ومعصوم كردي ومنصبه شرفي إلى حد كبير في العراق، حيث يمسك رئيس الوزراء نوري المالكي بمعظم السلطات.

وقال الكناني لـ"رويترز": "سنعيد (الموازنة) إلى البرلمان لتعديل المخالفات القانونية والدستورية التي أشرنا إليها".