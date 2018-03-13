ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1319.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في أبريل 0.1 بالمئة إلى 1320 دولارا للأوقية.



وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات 0.12 بالمئة إلى 90.004 .

ومن المقرر أن تعلن الحكومة الأميركية بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، وهو محل اهتمام كبير اليوم.

وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع اقتصاديون أن يبلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 1.8 بالمئة في فبراير، وهو نفس مستوى يناير.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 16.50 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 959.24 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 977 دولارا للأوقية.