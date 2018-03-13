وأظهر أحدث تقرير للوكالة عن اتجاهات الائتمان الاستهلاكي، أن متوسط ​​دين الكنديين ارتفع بنسبة 3.3 بالمئة، أي بحدود حوالي 23 ألف دولار كندي للشخص الواحد.

ومع الأخذ في الاعتبار الرهون العقارية، بلغ إجمالي دين المستهلك الكندي مليارا و821 مليون دولار كندي في الربع الأخير من عام 2017، أي بزيادة 6 بالمئة من نفس الفترة من عام 2016.

ومقارنة مع الربع الأخير من عام 2016، سجلت قروض السيارات والرهون العقارية مكاسب بنسبة 6.5 بالمئة و6.2 بالمئة على التوالي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام كندية محلية.

وعلى الرغم من ارتفاع الديون، فإن القروض العقارية يتم إجراؤها في الوقت المحدد، بسبب انخفاض معدلات البطالة وأسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري وقروض السيارات.