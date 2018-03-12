وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، بانخفاض 13 سنتا، وهو ما يعادل 0.2 بالمئة.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 65.38 دولار للبرميل، بانخفاض 11 سنتا أو 0.2 بالمئة عن الإغلاق السابق، إذ يأتي تراجع الأسعار بعد مكاسب يوم الجمعة.

وأعلنت وزارة العمل، الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي أضاف أكبر عدد من الوظائف فيما يزيد على عام ونصف العام في فبراير، وقفز عدد الوظائف في القطاع غير الزراعي بواقع 313 ألف وظيفة الشهر الماضي.

والأسبوع الماضي، خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر للمرة الأولى في نحو شهرين، وقالت "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة إن عدد الحفارات نزل بواقع 4 إلى 796 حفارا.

ورغم ذلك يظل العدد أعلى منه قبل عام، حين كان 617 حفارا فقط تعمل، ويتوقع معظم المحللين زيادة أكبر لإنتاج الخام الأميركي، بعدما زاد أكثر من 20 بالمئة منذ منتصف 2016 إلى 10.37 مليون برميل يوميا.