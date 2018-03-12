ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1322.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:34 بتوقيت غرينتش.

وانخفض المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة، تسليم أبريل، 0.1 بالمئة إلى 1322.60 دولار للأوقية.

وانحسرت مخاوف التضخم بعدما أظهرت بيانات أميركية، الجمعة، ارتفاع الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة، بواقع 313 ألف وظيفة الشهر الماضي، لكن النمو السنوي لمتوسط الأجر في الساعة تباطأ إلى 2.6 بالمئة بعد صعوده في يناير.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 16.55 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 993.40 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 963.40 دولار للأوقية.